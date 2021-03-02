افتتاح مركز تلقيح آخر في المستشفى التركي في صيدا الجمعة

تشهد مدينة صيدا تسارع وتيرة التحضيرات اللوجستية والتمريضية، استعدادا لافتتاح مركز تلقيح آخر ضد كورونا في المستشفى التركي التخصصي للحروق والصدمات في المدينة، يوم الجمعة المقبل، بعد مستشفى صيدا الحكومي الذي انطلقت فيه عملية التلقيح الوطنية في 14 شباط الماضي بالتزامن مع المناطق اللبنانية كافة.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة المدير العام للمستشفى التركي الدكتورة منى ترياقي أن “الاستعدادات والتحضيرات لافتتاح القسم الذي خصص في المستشفى كمركز ثان للتلقيح ضد فيروس كورونا، جارية على قدم وساق لإنهاء ما تبقى من الأمور اللوجستية على مستوى تجهيز غرفه الثماني، لتأمين عملية التمنيع على أكمل وجه وبحسب المواصفات والشروط الوقائية المطلوبة”.

وقالت “أيام قليلة تفصلنا في هذا الأسبوع عن يوم الجمعة حيث سيتم افتتاح المركز عند الحادية عشرة من قبل الظهر، ونحن نسعى في هذا الإطار، لمساندة مستشفى صيدا الحكومي جنبا إلى جنب كمركز اول للتلقيح لمكافحة كورونا وخدمة أهلنا في الجنوب عموما وفي منطقة صيدا والجوار خصوصا لتحصينهم ضد الوباء، وذلك عبر رفع مستوى جهوزية الطاقم التمريضي وتدريبه من قبل فريق شركة فايزر لتقديم العناية اللازمة لجميع المواطنين عند تلقيهم اللقاح بالطرق الطبية الملائمة”.

وشكرت الجمعيات والقطاعات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني والاهلي، على “الدعم والتعاون الذي قدموه في سبيل اطلاق عمل مركز التلقيح الثاني في المستشفى التركي في صيدا بهدف تسريع عملية تحصين المجتمع وتمتين مناعته الصحية وصولا لتطويق الوباء والقضاء عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام