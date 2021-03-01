عاصفة مغناطيسية متوسطة المستوى تضرب الأرض

يمكن أن تؤدي العاصفة الضعيفة إلى انقطاعات طفيفة في تشغيل أنظمة الطاقة، فضلاً عن التأثير على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

بدأت العاصفة المغناطيسية متوسطة المستوى G2 على الأرض صباح يوم الاثنين. وفقًا لمختبر علم الفلك بالأشعة السينية التابع لمعهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فإن العاصفة حدثت في اليوم التالي بعد توهج ضعيف من الفئة C على الشمس.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمختبر، فإن “عاصفة مغناطيسية معتدلة، المستوى G2 تحدث حاليًا في الغلاف المغناطيسي للأرض”.

جاءت هذه الظاهرة الجوية بمثابة مفاجأة للعلماء، حيث وفقًا لتوقعاتهم، كان احتمال حدوث عاصفة مغناطيسية في 1 مارس 10 % فقط.

يتكون تصنيف العواصف المغناطيسية من خمسة مستويات – من G1 إلى G5. يقول الخبراء إن العاصفة الضعيفة يمكن أن تسبب اضطرابات طفيفة في تشغيل أنظمة الطاقة، وكذلك تؤثر على طرق هجرة الطيور والحيوانات.

تتسبب العواصف القوية في تعطيل أنظمة الاتصالات والملاحة على الموجات القصيرة، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية.

المصدر: سبوتنيك