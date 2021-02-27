مجاهدو المقاومة يؤدون القسم من الحدود اللبنانية قبالة مواقع العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 23:14

مجاهدو المقاومة يؤدون القسم من الحدود اللبنانية قبالة مواقع العدو

منذ 2 ساعة 27 February، 2021
تقارير مصورة - لبنان

من الحدود الجنوبية اللبنانية، مجاهدو المقاومة في ذكرى القادة الشهداء: قسم على مواصلة الطريق.

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