بلدية كفرملكي: 11 إصابة بكورونا في البلدة

اعلنت بلدية كفرملكي في بيان، “تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا، وان الحالة الصحية للمصابين جيدة ويتابعون الحجر المنزلي وقد تم تحديد بعض مخالطيهم وابلاغهم إلزامية الحجر المنزلي”.

كما طلبت من “جميع المخالطين الإلتزام بالحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية ومتابعة الإجراءات اللازمة معهم وفق تعليمات مصلحة الصحة في محافظة الجنوب”.

كما اكدت على جميع المصابين ان “مدة انتهاء الحجر المنزلي تتم من خلال اذن بموجب بيان يصدر على صفحة الفايسبوك الرسمية للبلدية، وذلك بعد التأكد من ان المصاب قد انهى 14 يوما من الحجر المنزلي من تاريخ صدور نتيجة ال pcr، ولم يعد لديه اية عوارض صحية و اجرى فحص pcr جديد في مختبر معتمد ونتيجته سلبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام