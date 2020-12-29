هنية: الفصائل جاهزة لأي تطورات من قبل العدو بإطار نظرية الردع التي رسختها المقاومة

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التحية والتقدير للمجاهدين والمقاومين في قطاع غزة وغرفة العمليات المشتركة القائمين على مناورة “الركن الشديد” التي جرت في القطاع.

وقال هنية الثلاثاء “نوجه تحية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التي نفذت اليوم مناورة الركن الشديد”، وأضاف “هذه المناورة تُنبّئ بمستقبل وشكل عمل الفصائل في المستقبل من خلال غرفة العمليات المشتركة”، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني متمسك بخيار المقاومة، سواء في مراكمة القوة أو العمل أو تطوير أدوات ووسائل المقاومة”.

وأكد هنية أن “مناورة الركن الشديد تمثل رسالة قوة ورسالة وحدة من قبل فصائل المقاومة في قطاع غزة، والذي يحتضن هذا المشروع”، وتابع “كما أنها تأكيد على الجاهزية الدائمة لرجالنا وأبطالنا في كل وقت وحين”، واضاف “شعبنا يستند بالفعل إلى ركن شديد ويمتلك اليوم قوة الإرادة وعناصر وأدوات القوة”.

وأشار هنية الى ان “هذه المناورة التي هي الأولى من نوعها بين فصائل المقاومة وهي تأكيد على الوحدة الميدانية في خيار المقاومة الاستراتيجي”، وشدد على “جهوزية الفصائل لأي تطورات من قبل العدو في إطار نظرية الردع التي رسختها المقاومة”.

المصدر: فلسطين اليوم