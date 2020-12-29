وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 2298 إصابة بالكورونا و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 18:36

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 2298 إصابة بالكورونا و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة

منذ 9 mins 29 December، 2020
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