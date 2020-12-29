“جبهة العمل”: المناورات الفلسطينية هي رد على تهديدات العدو وتأكيد على جهوزية المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 18:36

“جبهة العمل”: المناورات الفلسطينية هي رد على تهديدات العدو وتأكيد على جهوزية المقاومة

منذ 1 ساعة 29 December، 2020
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

أشادت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان الثلاثاء “بالمناورات العسكرية التي تنفذها غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحت عنوان مناورات الركن الشديد”.

واعتبرت الجبهة ان “هذه المناورات هيرسالة ذات شقين، الشق الأول: رد على تهديدات العدو واعتداءاته على أهلنا وشعبنا في فلسطين المحتلة وتأكيد على جهوزية فصائل المقاومة المشتركة في التصدي لأي عدوان صهيوني محتمل”، وتابعت ان “الشق الثاني: أنها رسالة معنوية إيجابية للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية من أن قضية فلسطين هي قضية حية ومحقة ومستمرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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