خلية أزمة القبيات: 13 اصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 17:06

خلية أزمة القبيات: 13 اصابة جديدة

منذ 24 mins 29 December، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت خلية الأزمة في بلدية القبيات في بيان، انه “نظرا للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب ما رافق فترة العيد من تخالط وإهمال للعديد من مبادئ الوقاية، ونظرا لارتفاع تكاليف الفحوص وشح الموارد، قررت الخلية وضع مساهمة مالية رمزية في تكلفة كل فحص PCR وقدرها 30 ألف ليرة لبنانية ووضع مساهمة مالية في تكلفة الحجر وقدرها 15 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حجر. أما بالنسبة لمن يقومون بال”Rapid Test”، وبحسب توصيات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، نورد التعليمات التالية: إذا كانت النتيجة إيجابية تعتمد الخلية النتيجة وإذا كانت النتيجة سلبية فهي لا تعني عدم الإصابة بكورونا وبالتالي لا تعتمدها الخلية ويجب الالتزام بالحجر حتى إجراء فحص “PCR” للتأكيد من النتيجة”.

كما أعلنت الخلية عن “شفاء حالتين وتسجيل 13 اصابة جديدة بالفيروس”، لافتة الى ان “مجموع الحالات الإيجابية في القبيات حتى الان 43 حالة”، مطالبة “كل من خالط ال-13 مصابا وكل من يعاني من عوارض مريبة بالاتصال على الخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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