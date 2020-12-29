كيان العدو يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 3 شهور – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 15:34

كيان العدو يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 3 شهور

منذ 19 mins 29 December، 2020
كيان العدو يسجل 3229 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عربي وإقليمي - كيان العدو

سجلت “إسرائيل”، الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ 3 شهور.
وأعلنت وزارة الصحة، أنها سجلت 5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إن “إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 408990، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3256”.
وقالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إن قرابة 500 ألف “إسرائيلي” تلقى اللقاح خلال الـ 10 أيام الماضية.
وشهدت “إسرائيل” مساء الأحد، بدء إغلاق هو الثالث من نوعه، للحد من تفشي وباء كورونا يستمر لمدة أسبوعين، مع إمكانية تمديده.
ويشارك نحو 6 آلاف شرطي “إسرائيلي” في عملية تطبيق الإغلاق عبر كمائن متحركة نهارا وثابتة ليلا، وفق قناة “كان” الرسمية.

المصدر: فلسطين اليوم

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