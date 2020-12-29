اختبار عقار لعلاج “كوفيد-19” أساسه الأجسام المضادة

أعلن البروفيسور ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز “غاماليا”، لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن اختبارات عقار لعلاج “كوفيد-19” أساسه الأجسام المضادة، ستبدا في خريف عام 2021.

ويشير البروفيسور، إلى أن العقار سينتج باستخدام تكنولوجيات مختلفة، من اجل تحديد أيهما أفضل. وأضاف موضحا، سيستخدم العقار عن طريق القطارة، حيث تظهر فعاليته وفق المعلومات الأولية بعد 7-10 أيام. لذلك ستكون جرعة واحدة منه كافية وفي الحالات الشديدة جرعتين.

ووفقا له تعتبر تكلفة هذا الدواء عالية جدا مقارنة بتكلفة اللقاح. ويساهم في إنتاج هذا العقار، حكومة موسكو ووزارة الصحة وسبيربنك، وكل شيء يجري حاليا بصورة جيدة وشاملة.

المصدر: روسيا اليوم