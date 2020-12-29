روسيا تسجل 20 خرقاً للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 11:00

روسيا تسجل 20 خرقاً للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة

منذ 6 mins 29 December، 2020
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سورية - عربي وإقليمي

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، سجل 20 خرقا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفي المقابل، لم يرصد الجانب التركي أي خروقات.

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن نشر على موقعا الإلكتروني “إن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، رصد 20 خرقا لنظام وقف إطلاق النار: في إدلب (12) اللاذقية (4)، حلب(3)، حماة (1) بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات”.

هذا ولم يقم مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ أي عملية إنسانية.

المصدر: سبوتنيك

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