كورونا يدفع بأكثر من 270 ألف عامل مغترب لمغادرة سلطنة عمان

كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن عدد العمال الوافدين بالبلاد، انخفض حوالي 16%، حيث غادر السلطنة أكثر من 270 ألف عامل مغترب، من نهاية 2019 لغاية نوفمبر الماضي.

وذكرت بيانات المركز أن عدد العمال المغتربين في نوفمبر في البلاد بلغ مليونا و440 ألفا، بعد أن كان نحو مليون و710 آلاف، بنهاية العام الماضي.

وأثر فيروس كورونا بشكل كبير وأساسي على العمالة في دول الخليج العربية، حيث اضطر الكثير من العمال الوافدين إلى مغادرة دول الخليج هذا العام، بسبب التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن انتشار هذا الفيروس، وما اعقب ذلك من انخفاض في الطلب على النفط، وفي أسعاره.

من جانبها، أشارت منظمة العمل الدولية إلى أنها تتوقع أن يغادر العمال المغتربون دول الخليج العربية بأعداد تفوق ما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008، و2009 وتهاوي أسعار النفط في الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2015، حيث أن سلطنة عمان شهدت مغادرة أكثر من 340 ألف عامل وافد في العام 2010، بعد الأزمة المالية في البلاد.

المصدر: رويترز