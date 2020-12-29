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December 29 2020 - 04:52

سوريا: 8 وفيات و105 إصابات جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 29 December، 2020
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
سورية - عربي وإقليمي

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى 686 حالة بعد الإعلان عن تسجيل 8 وفيات اليوم الإثنين، إضافة إلى تسجيل 105 إصابات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس.

وتركزت معظم الإصابات الجديدة في محافظة حمص التي سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.

أما الوفيات فتوزعت بواقع 3 حالات في طرطوس، واثنتين في حمص، وواحدة في كل من: دمشق واللاذقية وحماة.

المصدر: سانا

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