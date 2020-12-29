الجيش الجزائري يعلن حجز مبلغ من “فدية دفعتها فرنسا لإرهابيين”

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الاثنين، حجز 80 ألف يورو تمثل جزءا من “الفدية التي كانت محل صفقة في شهر تشرين الأول/أكتوبر بمنطقة الساحل”، في إشارة إلى صفقة تحرير الرهائن بين مالي ومسلحين.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن قواته “كشفت ودمرت خمسة مخابئ للإرهابيين واسترجعت مبلغا ماليا مقدرا بثمانين ألف يورو، والذي تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل، وكانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردة من طرف المصالح الأمنية بشمال الوطن”.

وجاء ذلك “خلال عملية بحث وتمشيط اليوم الاثنين بالقرب من بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة”.

وسبق أن انتقدت الجزائر بشدة الإفراج في أكتوبر الماضي عن 200 مسلح مقابل أربع رهائن بينهم العاملة في المجال الإنساني الفرنسية صوفي بيترونان، بعد مفاوضات بين الحكومية المالية ومسلحين تحاربهم فرنسا منذ سنوات.

المصدر: وكالات