فيديو ترويجي | رشقات صاروخية بمديات استثنائية وإنزال بحري هو الاوسع خلال مناورات المقاومة غدا

تُجري فصائل المقاومة الفلسطينية غداً الثلاثاء، مناورة مشتركة على مستوى قطاع غزة، تبدأ الساعة 10:00 صباحا. وقال بيان صادر عن الفصائل إنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات على صعيد الجبهة الداخلية أهمها إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل كامل، وإغلاق معظم شارع الرشيد أمام حركة المواطنين والمركبات على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة، إضافة إلى إخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية، مع استمرار سريان كافة الإجراءات المُتخذة لمدة 24 ساعة من بدء تنفيذها.

كما سيتخلل المناورة انتشار لعناصر المقاومة والأجهزة الأمنية والشرطية، وحركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في جميع المحافظات، وستُسمع أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

وستبدأ مناورة الركن الشديد بكلمة للناطق العسكري لسرايا القدس الذي سيعلن بدأ المناورة، حيث ستوجه الكاميرات إلى رشقة صاروخية بإتجاه البحر وسينفذ الإنزال البحري على أحد شواطئ قطاع غزة.

وعند الساعة الواحدة ظهراً ستبدأ المناورة الأكبر في موقع شهداء القسام برفح وستنطلق الرشقة الثانية وسيتم الإغارة على رتل أليات داخل الموقع. وعند الساعة الخامسة سيتم الهجوم على رتل أليات على مفترق الزواري غرب رفح وبعد ذلك سيتم الإعلان عن إنتهاء المناورة.

وإذ تبدأ المناورات برشقة صاروخية وفي وسطها رشقة وعند الإنتهاء رشقة، فإن مصادر المقاومة تقول إن كثافة الرشقة لن تكون مهمة بقدر مداها. وسيكون الإنزال البحري هو الأوسع من نوعه وسيكون هناك رسالة موجهة سلاح البحرية الإسرائيلي، وسيكون هناك أيضاً رسالة لسلاح المدرعات والمشاة الإسرائيليين.

المصدر: يونيوز + الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية