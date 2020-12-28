مسؤول حزب الله في صيدا إستقبل وفدا من حزب الشعب الفلسطيني: لوحدة الصف والكلمة والوقوف الى جانب المقاومة

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من حزب “الشعب الفلسطيني” برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا عمر النداف بحضور عدد من كوادر الطرفين.

واشار بيان للحزب الى ان “البحث تركز حول المخططات التي تستهدف المقاومة في لبنان والمنطقة بكافة أشكالها وآخرها الضغط الإقتصادي والحصار المالي على بيئة المقاومة وأهلها وشعوب المنطقة”.

وأكد المجتمعون “وحدة الصف والكلمة والوقوف صفا واحدا الى جانب المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية”، كما جرى عرض “للاوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وآخرها موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، التي تترافق مع سلسلة من المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وابدى الطرفان ارتياحهما “للأجواء الأمنية الهادئة في مخيم عين الحلوة بفضل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية”، كما ابديا “”كل الدعم لأي عمل يثبت الإستقرار في المخيمات”، وشددا على “تعزيز الإجراءات الصحية الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا”.

ووجها تحية “الفخر والاعتزاز لأهلنا الصامدين في فلسطين ومقاوميها ومايسطروه في المواجهة المستمرة في كافة الميادين بوجه الغطرسة الصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام