خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار الاسبوع الماضي ضمن خانة الاستطلاعات المسماة “شارك برأيك” استطلاع رأي حول الضغوط الاميركية المتصاعدة على لبنان.



وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:

سياسة تصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية الاميركية على لبنان :

فاشلة (82%)

ناجحة (18%)

عدد المشاركين: 1,538.

ترى الغالبية العظمى من المستطلعين ان الضغوطات الاميركية على لبنان سياسة فاشلة فيما يعتبر جزء يوازي اقل من الخُمس انها سياسة ناجحة اي تؤدي الهدف الاميركي منها. وبالتالي فإن النسبة الاعم من الرأي العام استنادا الى هذا الاستطلاع تعتبر ان الضغوط السياسية والاقتصادية على لبنان لن تؤتي ثمارها اميركيا وبالتالي فسياسة العقوبات او الضغط او التهديد او الحصار المالي وافقار اللبنانيين وهي سياسة تصاعدت في الآونة الاخيرة لن يؤدي الى اضعاف لبنان واللبنانيين واخضاعهم للإملااءات الاميركية في عدة ملفات سياسية واقتصادية محلية قائمة في هذه الفترة او في المستقبل.