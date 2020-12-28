قرارات قضائية بحق المتورطين في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق الإثنين، أن “التحقيقات في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ورفاقهما قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن قراراً قضائياً سيصدر خلال الأيام القادمة بحق المتورطين في الجريمة”.

وأكد المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى القاضي حيدر علي نوري، أن “القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية إنجازه على أتم وجه”، مضيفاً أن “محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه”.

وتابع “الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال”، والتي تمت في مطلع العام الجاري بعد اعتداء جوي أميركي على موكب المهندس وسليماني لدى خروجه من مطار بغداد الدولي.

المصدر: سبوتنيك