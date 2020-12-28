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December 28 2020 - 12:10

تحليق معاد فوق بيروت وصيدا

منذ 54 mins 28 December، 2020
خرق جوي اسرائيلي - طائرات اسرائيلية-
لبنان

تشهد الأجواء اللبنانية في صيدا وبيروت تحليقا للطيران الحربي المعادي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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