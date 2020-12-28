تحليق معاد فوق بيروت وصيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 12:10
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: لا شيء يبرر لأي أحد في العالم أن يتخلى عن فلسطين
السيد نصرالله: قدرة محور المقاومة اليوم أكبر بأضعاف وأضعاف مما كانت عليه قبل سنوات لكن الأهم هو الإرادة
السيد نصرالله: ما نراه أن الإسرائيلي لا يزال في حالة حذر شديد وعلى "إجر ونص"
السيد نصرالله: المقاومة على وعدها بالثأر للشهيد علي محسن الذي اغتاله العدو الصهيوني في الاراضي السورية
السيد نصرالله: عدد الصواريخ الدقيقة التي تملكها المقاومة بات ضعفي ما كان عليه قبل سنة والعدو هو الذي يشعر بالقلق
السيد نصرالله: المقاومة اليوم بألف خير وفي أفضل قدراتها ومعنوياتها ونثق بالمستقبل والاقتراب من النصر
السيد نصرالله: أي هدف على امتداد مساحة فلسطين المحتلة نريد أن نصيبه بدقة نحن قادرون على إصابته بدقة
السيد نصرالله: هناك أمور وقدرات لدى المقاومة لا يعلم عنها الاسرائيلي شيئاً وهي في دائرة ضيقة جداً
السيد نصرالله: حقنا بمنع أي سرقة اسرائيلية في مياهنا طبيعي وقدرتنا على القيام بذلك لا نقاش حولها
السيد نصرالله: لست متفاجئا بالخذلان العربي لأن أغلب الأنظمة العربية كانت تبيع الفلسطينيين كلاماً فقط
السيد نصرالله: الشهيد سليماني كان رجل استراتيجيا وتخطيط وفي الوقت نفسه كان رجل ميدان وتكتيك
السيد نصرالله: الشهيد المهندس هو قائد عظيم وكان شريكا أساسياً في صنع الانتصارين على الاحتلال الامريكي وداعش
السيد نصرالله: الأمريكيون خرجوا من العراق أذلاء وصاغرين نتيجة ضربات المقاومة وهم توسلوا الى الشهيد سليماني لوقف الضربات
السيد نصرالله: ضربة عين الاسد صفعة تاريخية واستراتيجية والمعادلة في مواجهة الامريكيين ليست في سقوط قتلى
السيد نصرالله: الشهيد سليماني كان أول من تنبه الى الخطر القادم على سوريا تحت حجة الربيع العربي بسبب دعمها المقاومة
السيد نصرالله: كان الهدف من تغيير النظام في سوريا هو الإتيان بنظام هش يبرم تسوية مع "اسرائيل" ويتماشى مع سياسة واشنطن
السيد نصرالله: هناك أزمة ثقة تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية وهي بشكل أساسي بين الرئيسين عون والحريري
السيد نصرالله: نحن نقف الى جانب بيئة المقاومة والى جانب جميع اللبنانيين ونحاول ونسعى لتقديم المساعدات بأي طريقة نستطيع
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السيد نصرالله: المقاومة اليوم بألف خير وفي أفضل قدراتها ومعنوياتها ونثق بالمستقبل والاقتراب من النصر
السيد نصرالله: أي هدف على امتداد مساحة فلسطين المحتلة نريد أن نصيبه بدقة نحن قادرون على إصابته بدقة
السيد نصرالله: هناك أمور وقدرات لدى المقاومة لا يعلم عنها الاسرائيلي شيئاً وهي في دائرة ضيقة جداً
السيد نصرالله: حقنا بمنع أي سرقة اسرائيلية في مياهنا طبيعي وقدرتنا على القيام بذلك لا نقاش حولها
السيد نصرالله: هناك أزمة ثقة تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية وهي بشكل أساسي بين الرئيسين عون والحريري
السيد نصرالله: نحن نقف الى جانب بيئة المقاومة والى جانب جميع اللبنانيين ونحاول ونسعى لتقديم المساعدات بأي طريقة نستطيع
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
عدد من الشبان في منطقة المنية أحرقوا مخيما للنازحين السوريين بعد وقوع اشكال في المنطقة ما ادى لاحتراقه بالكامل
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية: اقدام بعض الشبان على احراق خيم النازحين السوريين في بحنين عمل اجرامي مستنكر
وفد من حزب الله زار عددا من الفاعليات والبلدات المسيحية في منطقة صيدا معايدا بميلاد السيد المسيح (ع)
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
تحليق معاد فوق بيروت وصيدا
منذ 54 mins
28 December، 2020
لبنان
تشهد الأجواء اللبنانية في صيدا وبيروت تحليقا للطيران الحربي المعادي.
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
خرق جوي صهيوني
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