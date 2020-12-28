فوج اطفاء بيروت: قتيلة وجريحتان في حادث سير مروع على اوتوستراد الكرنتينا

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان التالي:

“حوالى الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الاثنين الواقع فيه 28-12-2020، حصل حادث سير مروع على أوتوستراد الكرنتينا أمام مبنى غرفة التحكم المروري ( مبنى البتلوني) حيث اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس CLA 250 لون أبيض تحمل اللوحة رقم 571199/ب، بداخلها ثلاث فتيات في العقد الثاني من العمر، بشاحنة تحمل الرقم 353089/م، ما أدى الى تحطم مقدمة السيارة وتطاير أجزاء وصلت الى أمام مدخل قيادة فوج حرس بيروت.

على الفور، حاولت وحدة الاسعاف والانقاذ في فوج اطفاء مدينة بيروت وبالسرعة القصوى انقاذ الفتاتين العالقتين داخل السيارة بواسطة معدات الهيدروليك ونجحت في ذلك، وتم سحبهما وهما على قيد الحياة ومصابتان بكسور ورضوض وهما ( آ.ص) و ( ل.ع). اما الفتاة الثالثة وتدعى (ل.ح) فقد فارقت الحياة على الفور وتم انتشالها جثة بعد أن قذفتها قوة الحادث الى خارج السيارة لتستقر على الرصيف خلف السيارة، وقد نقل فوج اطفاء مدينة بيروت الفتاتين المصابتين الى مستشفى الروم لتلقي العلاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام