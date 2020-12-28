السيد نصرالله:هناك مشكلة ثقة تؤخر تشكيل الحكومة وهي بشكل اساسي بين الرئيسين عون والحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 00:08

السيد نصرالله:هناك مشكلة ثقة تؤخر تشكيل الحكومة وهي بشكل اساسي بين الرئيسين عون والحريري

منذ 5 mins 28 December، 2020
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