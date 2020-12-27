وزارة الصحة اللبنانية: 15 حالة وفاة و1754 إصابة #كورونا جديدة في #لبنان خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2020 - 18:56

وزارة الصحة اللبنانية: 15 حالة وفاة و1754 إصابة #كورونا جديدة في #لبنان خلال 24 ساعة

منذ 18 mins 27 December، 2020
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