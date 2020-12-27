استهداف رتل للدعم اللوجستي التابع للاحتلال الأمريكي (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2020 - 15:04

استهداف رتل للدعم اللوجستي التابع للاحتلال الأمريكي (قناة الغدير)

منذ 19 mins 27 December، 2020
أخبار موقع المنار

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