قوى الامن: ضبط كمية مخدرات والقبض على المروجين في منطقة الروضة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار مكافحة عمليات تجارة المخدرات وترويجها على مختلف الأراضي اللبنانية، ونتيجة المتابعة الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية جميع أفراد شبكة لترويج المخدرات تنشط في مناطق ساحل المتن، وتضم:

– م. ش. (مواليد العام 2000، لبناني، وهو الرأس المدبر للشبكة)

– ح. م. (مواليد العام 1983، سوري)

– ع. ح. (مواليد العام 1999، سوري)

– ب. س. (مواليد العام 1985، سوري الجنسية، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية)

على أثر ذلك، وضعت خطة محكمة لتوقيفهم من خلال عملية متزامنة تحول دون فرار أي منهم، وتمكن العناصر من ضبط كميات المخدرات التي يقومون بتخزينها وترويجها.

بتاريخ 18-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت دوريات من الشعبة من توقيف جميع المشتبه بهم بين منطقتي الروضة والدورة، وبتفتيشهم ومنازلهم تم ضبط في منزل الأول:

– ما يفوق الـ1100 غ. من مادة الكوكايين موزعة على 550 ظرفا، زِنة الظرف الواحد حوالى 2 غ.

– كمية من حشيشة الكيف.

– علبة بلاستيكية تحتوي على كمية من الكوكايين.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بتوزيع المخدرات على المروجين الذين جرى توقيفهم، والذين اعترفوا أيضا بالاستحصال على المواد المخدرة من (م. ش.) المذكور، وترويجها لعدد كبير من الزبائن في محلتي رومية ونهر الموت.

كذلك، تم ضبط سيارتين ودراجة آلية مع الموقوفين، تستخدم من قبلهم في عمليات ترويج المخدرات.

أودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام