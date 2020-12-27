مراكز أمريكية: تسجيل 1692 وفاة جديدة بكورونا

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، بتسجيلها 1692وفاة جديدة بفيروس كورونا من الساعة 16:00 من يوم الخميس وحتى 16:00 من يوم الجمعة.

وذكرت المراكز الأمريكية، في إحصائية يومية تعكس الوضع حتى 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة مقارنة بتقريرها في اليوم السابق، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 18730806 بزيادة 146512 حالة مقابل 192723 من الجمعة حتى الخميس.

وأضافت أن عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا “COVID-19” زاد إلى 329592 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1692 شخصا مقارنة مع 2804 في الإحصائية السابقة.

من جانبها، تفيد جامعة “جونز هوبكينز” المعنية بمتابعة سير الجائحة في البلاد، بأن عدد الإصابات وصل حتى الآن إلى 18881783، بينها 331116 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم