فصائل المقاومة الفلسطينية: على العدو الاسرائيلي تحمل تبعات عدوانه على غزة

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية التصعيد الاسرائيلي والقصف الذي طال عدة مناطق في قطاع غزة المحاصر. ولفتت الى أن “رهان العدو الصهيوني على دول التطبيع والادارة الامريكية لمحاولة فرض واقع جديد هو رهان خاسر”، وأكدت أن “المقاومة ستبقى هي الدرع الحامي للشعب الفلسطيني وثوابته”.

واعتبرت الفصائل السبت أن “العدوان الصهيوني الغاشم على مركز لذوي الاحتياجات الخاصة ومستشفى للأطفال ومسجد ومنشآت رياضية وصناعية ومنازل للمواطنين الآمنين في بيوتهم جريمة صهيونية متجددة بحق شعبنا الصابر في غزة”.

وقالت الفصائل إن “هذا العدوان يعكس حالة الإجرام والعنجهية والبطش التي يعانيها شعبنا من الحقد الصهيوني الذي لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والرجال والنساء ولا يفرق بين مستشفى ومسجد ومؤسسة مدنية أو رياضية”.

وحملت الفصائل “الاحتلال المسؤولية عن هذا الاستهداف الآثم والعدوان الحاقد”، ودعت “الاحتلال لتحمل تبعات ذلك”، وطالبت “السلطة الفلسطينية بالقيام بمسؤولياتها وتفعيل قضايا الاجرام الصهيوني في المحاكم الدولية”، وحثت “المؤسسات الدولية لمحاكمة قادة العدو لجرائمهم المتلاحقة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم