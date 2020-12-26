وزيرا الخارجية الروسي والأرميني يبحثان التسوية في قره باغ

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مباحثات هاتفية مع نظيره الأرمني آرا أيفازيان، جرى خلالها مناقشة الوضع في إقليم قره باغ وتنفيذ بنود الإعلان الثلاثي عن التسوية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية “واصل الجانبات تبادل الآراء حول المسائل الثنائية، والإقليمية، والدولية الملحة، وتم إيلاء إهتمام خاص لمشكلة أزمة قره باغ في سياق تنفيذ الإعلان الثلاثي عن التسوية”.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

المصدر: سبوتنيك