“جبهة العمل” استنكرت العدوان الصهيوني على سوريا: يشكل خرقا للسيادة اللبنانية

دانت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها السبت “العدوان الصهيوني الهمجي الغادر الذي استهدف مدينة مصياف السورية مستخدما الأجواء اللبنانية لتنفيذ عدوانه”، واكدت أنه “يشكل خرقا واضحا للسيادة اللبنانية”.

ورأت الجبهة أن “سوريا تقف في خط المواجهة الأمامية وهي تدفع باهظا ثمن مواقفها المشرفة في نصرة القضايا العربية وخصوصا قضية فلسطين المحتلة ورفضها لكل المحاولات الأميركية الصهيونية الضاغطة لحرفها عن هذا المسار الوطني والإسلامي والعروبي والقومي”.

وشددت الجبهة على ان “سوريا تدفع ثمن رفضها لسياسات التطبيع الخيانية المستمرة مع الكيان الغاصب المستغل لسقوط بعض الدول العربية والخليجية في خانة مؤامرة صفقة القرن وبيعها ونسيانهم لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يناضل ويكافح ويضحي لاسترجاع أرضه ومقدساته والتي تقف سوريا بقوة إلى جانبه لتحقيق ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام