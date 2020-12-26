الاحتلال يفرج غداً عن الأسير إيهاب الشوعاني من مخيم قلنديا بعد 5 سنوات من الأسر (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2020 - 14:48

الاحتلال يفرج غداً عن الأسير إيهاب الشوعاني من مخيم قلنديا بعد 5 سنوات من الأسر (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 2 ساعة 26 December، 2020
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