الاحتلال يفرج غداً عن الأسير إيهاب الشوعاني من مخيم قلنديا بعد 5 سنوات من الأسر (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2020 - 14:48
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن الدولي يوافق على إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور عند انتهاء مدتها نهاية الشهر الجاري
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الاحتلال يفرج غداً عن الأسير إيهاب الشوعاني من مخيم قلنديا بعد 5 سنوات من الأسر (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 2 ساعة
26 December، 2020
الأسير إيهاب الشوعاني
الاحتلال
مخيم قلنديا
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