“لجنة الاسير سكاف” استنكرت العدوان الصهيوني على سوريا

دانت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” الجمعة “العدوان الصهيوني على الشقيقة سوريا بالأمس والذي تم من الأراضي اللبنانية، في خرق واضح للسيادة اللبنانية تحت مرأى المجتمع الدولي الذي يغطي اعتداءات العدو وجرائمه في أوطاننا”.

واعتبرت اللجنة أن “سوريا تتعرض للعدوان الصهيوني نتيجة مواقفها المشرفة في مساندة قضايا الأمة المحقة وفي المقدمة قضية فلسطين، ودعمها لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين، كما مواجهتها للقوى الإرهابية المدعومة من المشروع الصهيوني- الأميركي، والتي تعمل من أجل تفتيت أوطاننا”.

ودعت اللجنة “القوى والأحزاب والفصائل في العالمين العربي والإسلامي الى الوقوف إلى جانب سوريا ومساندتها، لأنها تدفع ثمن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودفاعها عن المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام