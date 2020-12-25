اجتماع في اتحاد بلديات الهرمل بحث في تفعيل الاجراءات الوقائية

عقد إجتماع موسع في مبنى اتحاد بلديات الهرمل، في حضور قائمقام الهرمل طلال قطايا ورئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ورئيس رابطة مخاتير الهرمل عبد الناصر الساحلي ورؤساء بلديات الشواغير حسان الحاج حسن، الهرمل صبحي صقر، الشربين علي زين ناصر الدين، فيسان ناجل جعفر، مزرعة سجد حسين سجد، والقصر محمد زعيتر، “في إطار تفعيل الإجراءات الصحية الوقائية والاجتماعية التى يتخذها اتحاد بلديات الهرمل للحد من إنتشار فيروس كورنا”.

وأكد المجتمعون “ضرورة التقيد بقرارات الوزارات المعنية لجهة وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم، وخصوصا بعد الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين في منطقتي القصر وسهلات الماء”، مطالبين الأجهزة الامنية ب”التحرك السريع عند طلب رؤساء البلديات قمع أي مخالفة وخصوصا خلال المناسبات الاجتماعية”.

وأعلن المجتعون “تفعيل لجان العناية المنزلية لمتابعة المصابين في المنازل لفسح المجال أمام الحالات الصعبة التي تحتاج الدخول إلى المستشفى”.

وختاما أكد المجتمعون “توزيع المساعدات التي تأتي من الجهات المانحة أو الجمعيات عبر القائمقام، لايصالها الى المستحقين بشكل عادل في قرى قضاء الهرمل كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام