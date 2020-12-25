بريطانيا تسجل 39036 إصابة و574 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء الخميس، عن تسجيلها 39036 إصابة و574 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الأربعاء.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 39036، ليصل إلى مستوى 2188587 حالة.

وسبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 22 ديسمبر 36804 إصابات بالمرض وفي 23 ديسمبر 39237 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 574 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 69625 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 22 ديسمبر 691 حالة، وفي 23 ديسمبر 744.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز