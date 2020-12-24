بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تعلن عن إقامة مناورة “الركن الشديد” الثلاثاء القادم

أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن إجراء مناورات “الركن الشديد” يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت الغرفة في مقطع فيديو، لتدريبات فصائل المقاومة بالإضافة إلى صور من عمليات مشتركة، أن موعد المناورات سيكون يوم الثلاثاء 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أعلنت أمس أنها ترتب لتنظيم مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها بعنوان “الركن الشديد”. ولا يمكن فصل توقيت ودلالة مناورة المقاومة بغزة عن تهديدات الاحتلال المتلاحقة لمربع المقاومة عامةً وجبهة غزة؛ خاصّة في وقت يحاول فيه العدو الإسرائيلي تصفية القضية ملوحةً بعصا العدوان.

وذكر بيان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أن المناورة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك، ورفع استعدادها للقتال دائما وفي كل وقت.

المصدر: موقع كتائب القسام