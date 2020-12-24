بالفيديو | مشاهد تعرض لأول مرة لعملية اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس في بغداد

حصلت وكالة يونيوز للأخبار على مشاهد تعرض للمرة الأولى لعملية الاغتيال التي نفذتها الولايات المتحدة الامريكية بحق الشهيدين قائدة قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في خرق واضح للقوانين الدولية.

وأظهرت المشاهد وصول طائرة الجنرال قاسم سليماني إلى مطار بغداد قادمةً من دمشق، في زيارة عمل لم تكن سرية. وكان في استقبال الشهيد سليماني الشهيد المهندس إضافة إلى عناصر من تشريفات الحشد الشعبي الذين استقبلوه لحظة وصوله مطار بغداد.

وأقلت سيارات الحشد قائد قوة القدس ونائب هيئة الحشد الشعبي وعدد من عناصر ومسؤولي تشريفات الحشد من مطار بغداد باتجاه مكان اقامة الشهيد سليماني.

وتظهر هذه المشاهد الحصرية، لحظة اعتداء الطائرات الامريكية على سيارة الشهيد سليماني والمهندس قرب مطار بغداد ما أدى لاستشهادهما فجر يوم الجمعة 3/1/2020.

واستخدمت واشنطن طائرة بدون طيار من نوع “إم كيو 9 ريبر”، وهي طائرة متطورة وعالية الدقة إذ تتمتع بقدرة كبيرة على الرصد وتحديد الأهداف.

واستشهد محمد رضا الجابري، مدير مديرية العلاقات في الحشد الشعبي، كان يرافق الحاج ابو مهدي المهندس، الى جانب الشهيد علي حيدر موظف تشريفات الحشد في مطار بغداد كان في استقبال الشهيد سليماني، وكل من محمد الشيباني وحسن عبد الهادي، وهما سائقا السيارتين المستهدفتين.

المصدر: يونيوز