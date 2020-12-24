لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة: 58 حالة ايجابية في قرى القضاء

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية للخميس 24 كانون الاول 2020، عن تسجيل 58 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي:

راسمسقا 6

كوسبا 12

كفرصارون 1

أميون 2

كفرحزير 2

أنفه 1

داربعشتار 3

دارشمزين 1

بترومين 1

قلحات 3

بتوراتيج 1

بشمزين 2

بتعبورة 2

رشدبين 3

اجدعبرين 2

عابا 1

النخلة وحارة الخاصة 2

فيع 4

دده 2

قيد التحقق 7

ومنعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة دعت اللجنة الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي”، كما ناشدت المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام