نفذ الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة تضامنية حاشدة في الهيكلية- الكورة، وتحدث الدكتور واصف مجذوب باسم المعتصمين، فطالب وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة بــ”إعطاء الاساتذة المتعاقدين حقوقهم”، داعيا الى “تحصيل كل الحقوق المالية التي شرعها لنا القانون بما يتناسب مع وضع الاستاذ الجامعي الاجتماعي ومكانته العلمية”. كما طالب بـ”ضرورة صرف رواتبهم التي مضى عليها ما يقارب 4 سنوات ولم يحصلوا عليها”. ثم تجمع الاساتذة داخل الجامعة امام المبنى الرئيسي بعدما جمدوا انشطتهم واطلقوا صرخة الى المعنيين مطالبين بحقوقهم المشروعة.