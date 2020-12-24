قماطي زار سعد.. لإنقاذ لبنان من المآزق السياسية ومن الانهيارات المالية والاقتصادية

زار نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي على رأس وفد الخميس الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وشدد المجتمعون على “أهمية العمل من أجل إنقاذ لبنان من المآزق السياسية ومن الانهيارات المالية والاقتصادية الهائلة ومن أجل إنقاذ اللبنانيين من انعكاساتها الاجتماعية والمعيشية الكارثية التي لم تعد قابلة للاحتمال”.

وعبر المجتمعون عن الثقة “بقدرة الشعب الفلسطيني من خلال المقاومة الشعبية والمسلحة، وبالاستناد إلى الشعوب العربية والقوى الصديقة، على إسقاط كل المؤامرات على القضية الفلسطينية، ومن بينها صفقة القرن التصفوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام