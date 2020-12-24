قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي عن اختراق 4 مقاتلات بحرينية لأجوائها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2020 - 11:58

قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي عن اختراق 4 مقاتلات بحرينية لأجوائها (روسيا اليوم)

منذ 47 mins 24 December، 2020
أخبار موقع المنار

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