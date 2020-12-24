هونغ كونغ تسجل إصابتين بفيروس كورونا المتحور – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2020 - 08:14

هونغ كونغ تسجل إصابتين بفيروس كورونا المتحور

منذ 5 mins 24 December، 2020
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أخبار دولية - الصين

أعلن مركز الحماية الصحية في هونغ كونغ الصينية أن تحليل التسلسل الجيني لعينات من حالتي إصابة بكورونا، طابق السلالة المتحورة من الفيروس التي اكتشفت في بريطانيا.

وأوضحت رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز تشوانغ سوك – كوان، أن الحالتين لطالبين وصلا من بريطانيا.

وقالت: “أحد الطالبين تعافى وخرج من المستشفى وما زال الطالب الثاني يتلقى العلاج”.

وأضافت: “سلطات الصحة المحلية رتبت لفرض حجر صحي على مخالطي المريضين”.

وسجلت هونغ كونغ 53 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 8353.

المصدر: وكالة رويترز

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