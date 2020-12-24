حساء مغذّ يساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم!

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مضاعفات صحية مهددة للحياة إذا تُرك دون علاج، حيث قد يسبب فقدان الشرايين لتمددها وتصبح متصلبة أو ضيقة، وهو شرط مسبق للإصابة بنوبة قلبية.

وهناك مبادئ غذائية عامة يجب اتباعها للحفاظ على صحة قلب قوية، لكن الأبحاث تشير إلى أن بعض العناصر لها تأثيرات على خفض ضغط الدم.

وثبت أن تناول حساء السبانخ يقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويعزا التأثير إلى المحتوى العالي من النترات في السبانخ، وهي مركبات طبيعية ثبت أنها تساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم.

وفي دراسة أجريت على 27 شخصا، فإن أولئك الذين تناولوا 16.9 أوقية (500 مل) من حساء السبانخ عالي النترات يوميا لمدة سبعة أيام، تعرضوا لانخفاض في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا حساء الهليون منخفض النترات. والضغط الانقباضي والضغط الانبساطي هما الرقمان المستخدمان لتسجيل ارتفاع ضغط الدم.

وعلاوة على ذلك، قلل حساء السبانخ أيضا من تصلب الشرايين، ما قد يساعد في تقليل ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

فوائد إضافية لتناول السبانخ

يحتوي السبانخ أيضا على المغنيسيوم، والذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على ارتفاع ضغط الدم.

ويوضح موقع هارفارد هيلث: “يساعد المغنيسيوم على تنظيم مئات أجهزة الجسم، بما في ذلك ضغط الدم وسكر الدم ووظيفة العضلات والأعصاب. نحن بحاجة إلى المغنيسيوم لمساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء، ولإنتاج الطاقة، وتنمية العظام”.

ومن أهم القرارات الغذائية مراقبة تناول الملح لأنه يرفع ضغط الدم.

كما يوضح الموقع الصحي Action on Salt، أن اتباع نظام غذائي غني بالملح يعطل توازن الصوديوم الطبيعي في الجسم.

المصدر: اكسبريس