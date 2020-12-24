منها منع امراض القلب.. اليكم أهم فوائد الكاكاو؟

يحبّ العديد منكم طعم الكاكاو، لكن معظمكم لا يدركون فوائده الصحية المحتملة. يحتوي الكاكاو على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن يؤدي استهلاكها إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حماية الدماغ وتحسين صحة الجلد. تعرفوا على أهم فوائد الكاكاو من خلال السطور القادمة.

1- منع امراض القلب

تمنع مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو انسداد الأوعية الدموية عن طريق تحسين وظائفها وتقليل تخثر الدم وخفض ضغط الدم. وقد وجدت دراسة لعلماء من جامعة هارفارد لـ 24 تجربة وأكثر من 1100 شخص أن استهلاك الكاكاو قلّل من ضغط الدم المرتفع وزاد مقاومة الأنسولين وحسّن ووظيفة الأوعية الدموية، وكلها عوامل مفيدة لصحة القلب.

– خفض الكوليسترول

أظهرت دراسة أجريت على 48 شخصاً من قبل علماء من University of Barcelona يعانون من ارتفاع في نسبة الكوليسترول أن تناول مسحوق الكاكاو على أساس منتظم أدى إلى انخفاض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

3- تحسين الصحة العقلية

تشير الأبحاث من جامعة اريزونا إلى أن إضافة مسحوق الكاكاو إلى نظامكم الغذائي يساعد على تحسين الانتباه والذاكرة العاملة والإدراك العام. قد يؤدي أيضاً إلى استعادة الأداء المعرفي لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم.

4- وظيفة أفضل للعضلات والأعصاب

المغنيسيوم مهم لتنظيم تقلص العضلات والمساعدة في وظيفة الأعصاب. يساعد هذا المعدن ايضاً في حماية الخلايا العصبية وتقليل مخاطر الاضطرابات العصبية. يحتوي مسحوق الكاكاو على المغنيسيوم، مما يعني أن استهلاكه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العضلات والجهاز العصبي.

5- فقدان الوزن والتحكم فيه

نظراً لأن الكاكاو غني بالمغذيات النباتية ولكنه منخفض الدهون والسكر، فإن السعرات الحرارية التي تحصلون عليها من مسحوق الكاكاو ستكون مليئة بالمواد الكيميائية الصحية. وجدت دراسة من جامعة كاليفورنيا أيضاً أن الكاكاو يساعد في تنظيم استخدام الطاقة والتمثيل الغذائي مع زيادة الشعور بالشبع. بعبارة أخرى، على الرغم من أن الشوكولاتة مرتبطة بشكل شائع بزيادة الوزن، إلا أن مسحوق الكاكاو قد يساعد في الواقع على تقليل الوزن مع توفير العناصر الغذائية المهمة.

المصدر: وكالات