السودان: جاهزون لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2020 - 16:12

السودان: جاهزون لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

منذ 1 ساعة 23 December، 2020
السودان: جاهزون لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا
السودان - عربي وإقليمي

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أمس الثلاثاء، أن “بلاده جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا” مؤكدا أن “المضي قدما في الحوار مرتبط بترسيم الحدود”. وأشار الوزير السوداني إلى أنه “مع الحوار الخاص بالاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا”، “يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية”. كما أكد أن “الجيش استعاد العديد من الأراضي السودانية”.

وكانت لجنة متضرري أراضي “الفشقة” السودانية قد رفضت أي تفاوض مع الوفد الإثيوبي الزائر، ودعت القيادة السياسية لـ”عدم الجلوس معهم، حتى يستقر الجيش السوداني في نقاط الحدود الدولية المعروفة بين الدولتين”.

 

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة