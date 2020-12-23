الرئيس بري وقع قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة

وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسة 21/12/2020 لاحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء، وهي:

1 – تعديل اسم بلدة “عرمتي” ليصبح “عرمتى” قضاء جزين.

2 – احداث محمية جبل حرمون الطبيعية.

3 – الاجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكه بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية.

4 – إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري.

5 – تعديل القانون 293 على 2014 حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري.

6 – تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

7 – تمديد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30 -11- 2018 التمديد لكهرباء زحلة.

8 – تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض.

9 – إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز عام 2006.

10 – حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقديمات للمضمونين .

11 – تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسيه.

12 – إعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021 .

13 – تصحيح اسم قرية (زعربتغرين) باسم قرية (زغرتغرين) في محافظه الشمال قضاء المنية الضنية.

14 – تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3-9-1956 لمدة سنة واحدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام