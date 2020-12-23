فصائل المقاومة الفلسطينية: المناورات تجسد الجهود لرفع الجاهزية القتلالية بشكل دائم ومستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 10:54

فصائل المقاومة الفلسطينية: المناورات تجسد الجهود لرفع الجاهزية القتلالية بشكل دائم ومستمر

منذ 28 mins 23 December، 2020
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