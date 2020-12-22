التقرير اليومي لمستشفى الحريري : 548 فحصا و36 حالة حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 22:04

التقرير اليومي لمستشفى الحريري : 548 فحصا و36 حالة حرجة

منذ 27 mins 22 December، 2020
مشفى الحريري
لبنان

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. على الشكل التالي :
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 548
فحصا .
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 796 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36.

– حالات وفاة: صفر .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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