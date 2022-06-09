توضيح من مستشفى الحريري حول جلسات علاج مرضى غسيل الكلى

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي البيان الآتي: “بعد التقرير الذي أعدته إحدى وسائل الإعلام حول “مرضى غسيل الكلى الذين ينتظرون في الصف لتلقي علاجهم” يهم إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن توضح التالي:

تبلغت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي ظهر أمس، أن الشركة الموردة لمستلزمات غسيل الكلى لن تتمكن من تسليم المستشفى الكمية اللازمة لجلسات علاج مرضى غسيل الكلى المقررة لعدم تمكنها من إنهاء معاملات تخليصها الجمركي.

وعلى الفور، بادرت الإدارة بالتنسيق مع المصلحة الطبية وقسم الطوارئ إلى التواصل مع بعض المستشفيات التي وافقت على استقبال الحالات الحرجة لتلقي العلاج في مراكزها حرصا وتأكيدا منها على سلامة المرضى. كما تم ابلاغ كافة المرضى بتأجيل جلسات العلاج لليوم التالي وذلك بعد التثبت من الطبيب المتابع بعدم وجود أي خطر على صحة المرضى من جراء هذا التأجيل.

وقد عاد المستشفى إلى استلام هذه المستلزمات تدريجيا بعد ظهر اليوم بما خوله في الساعات السابقة من استقبال مرضى غسيل الكلى بشكل عادي وطبيعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام