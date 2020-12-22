وصول أول طائرة إسرائيلية إلى المغرب تقل وفداً إسرائيلياً أمريكياً لتوطيد ما يُسمى “اتفاق التطبيع” (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 17:30

وصول أول طائرة إسرائيلية إلى المغرب تقل وفداً إسرائيلياً أمريكياً لتوطيد ما يُسمى “اتفاق التطبيع” (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 22 December، 2020
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