الصين تختبر بنجاح الجيل الجديد للصاروخ الحامل “سي زد – 8”

أجرت الصين الثلاثاء، تجربة إطلاق ناجحة للجيل الجديد من الصاروخ الناقل متوسط الحمولة “سي زد-8″( “تشانشينغ-8) . وجاء في بيان للمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء انه تم إطلاق الصاروخ الحامل الثلاثاء في الساعة 12.37 بالتوقيت المحلي من قاعدة ونتشانغ الفضائية في جزيرة هاينان، ونقل خمسة أقمار صناعية إلى المدار.

وبحسب بيان ، “كانت المهمة الأولى ناجحة بالكامل”. الصاروخ الحامل ” سي زد-8 ” يعمل على وقود الصواريخ البيئي، ويبلغ طوله حوالي 59.3 مترًا ، ووزنه عند الإقلاع 356 طنًا ،وهو قادر على نقل ما يصل إلى 4.5 طن من الحمولة إلى مدار متزامن مع الشمس.

المصدر: سبوتنيك