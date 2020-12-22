وزارة الدفاع الروسية: وصول أكثر من 650 قافلة إنسانية أممية إلى سوريا خلال عام

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن وزارة الدفاع الروسية ضمنت في عام 2020، وصول أكثر من 650 قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا. وأضاف شويغو في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية: “تواصل مجموعة القوات الروسية، العمل كطرف ضامن للحفاظ على السلام في سوريا. تمت مرافقة وضمان وصول، أكثر من 650 قافلة إنسانية تابعة الأمم المتحدة”.

وأشار شويغو، إلى أن العسكريين الروس، ينفذون مع زملائهم الأتراك دوريات مراقبة على الطرق البرية في شمال شرق سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون وثيق بين الجانبين، في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقال شويغو: بمساعدة القوة العسكرية الروسية، تم تنظيم حركة المركبات المدنية على طول الطريق السريع M-4 في شمال سوريا. ومنذ 25 مايو، رافقت الشرطة العسكرية الروسية حوالي 35 ألف مركبة وأكثر من 66 ألف شخص”.

المصدر: وكالات