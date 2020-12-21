اعلام العدو: حصل اشتباك كبير مع منفذ عملية القدس من الآثار الموجودة في المكان وتم اعتقال شاب بتهمة تقديم المساعدة له والإثنين من شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 22:42

اعلام العدو: حصل اشتباك كبير مع منفذ عملية القدس من الآثار الموجودة في المكان وتم اعتقال شاب بتهمة تقديم المساعدة له والإثنين من شمال الضفة الغربية

منذ 28 mins 21 December، 2020
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